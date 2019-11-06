Сущенко передасть у музей тюремну робу, листи та репродукції своїх картин

У п'ятницю, 8 листопада, колишній політв’язень Кремля, журналіст Укрінформу Роман Сущенко передасть до експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні речі, які супроводжували його під час ув'язнення в колонії суворого режиму в РФ.

Організаторами заходу є Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" та Національний музей історії України у Другій світовій війні, повідомляється в анонсі на сайті агентства.

Зокрема, Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними особами з РФ, передасть власноруч знятий із фасаду Укрінформу плакат #ВОЛЮСУЩЕНКУ, а також тюремну робу, листи та репродукції картин до експозиції музею. Вони увійдуть до масштабного проєкту про бойові дії на Донбасі "Український Схід", з метою збереження пам’яті про учасників і свідків агресії Російської Федерації проти України.

Крім журналіста, у заході візьмуть участь його донька Юлія Сущенко, а також генеральний директор Укрінформу Олександр Харченко та генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Іван Ковальчук, співробітники музею, вчителі історії України.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Сущенко був нагороджений орденом "За мужність" 3-го ступеня. Також він став лауреатом премії Національної спілки журналістів України за захист свободи слова. Крім того, журі російської премії імені Андрія Сахарова "За журналістику як вчинок" нагородило його орденом Сахарова "За мужність".

Виставки малюнків Сущенка, які він створив протягом 2016-2019 років під час ув’язнення у СІЗО "Лефортово" в Москві та у колонії в Кіровській області, відбулися у Києві, Брюсселі, Варшаві, Парижі, Кишиневі, Нью-Йорку, Гданську, Страсбурзі та Празі.