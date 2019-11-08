Роман Сущенко остаточно позбудеться тюремного минулого

8 листопада о 10:00 Роман Сущенко передасть до експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні речі, які супроводжували його під час ув'язнення в колонії суворого режиму в РФ (Національний музей історії України у Другій світовій війні, вул. Лаврська, 24)

Організатори: Укрінформ; Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Учасники: Роман Сущенко – журналіст Укрінформу, колишній політв’язень Кремля; Юлія Сущенко – донька Романа Сущенка; Олександр Харченко - генеральний директор Укрінформу; Іван Ковальчук - генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні; співробітники музею, вчителі історії України.

Коротко. Власний кореспондент Укрінформу Роман Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними особами з РФ, передасть власноруч знятий плакат #ВОЛЮСУЩЕНКУ з фасаду інформаційного агентства, а також тюремну робу, листи та репродукції картин до експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вони увійдуть до масштабного проєкту про бойові дії на Донбасі «Український Схід», з метою збереження пам’яті про учасників і свідків агресії Російської Федерації проти України.

Довідково. Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили звинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму. 12 вересня Верховний суд РФ визнав це рішення законним.

7 вересня 2019 року між РФ і Україною відбулося взаємне звільнення утримуваними особами у форматі «35 на 35». В Україну повернулися 35 осіб, зокрема 11 незаконно засуджених українців і 24 моряки, захоплені у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Варто зазначити, що Сущенко був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня. Також він став лауреатом премії Національної спілки журналістів України за захист свободи слова. Крім того, журі російської премії імені Андрія Сахарова «За журналістику як вчинок» нагородило його орденом Сахарова «За мужність».

Виставки малюнків Романа, які він створив протягом 2016-2019 років під час ув’язнення у СІЗО «Лефортово» в Москві та у колонії в Кіровській області, відбулися у Києві, Брюсселі, Варшаві, Парижі, Кишиневі, Нью-Йорку, Гданську, Страсбурзі та Празі.