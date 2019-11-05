Кабмін планує інвестувати понад 3 мільярди в безпеку на дорогах

“Ми маємо намір серйозно інвестувати в безпеку дорожнього руху, для того щоб смертність на дорогах зменшилась”, - зауважив Гончарук.

Він підкреслив, що смертність на дорогах завдає “шаленої шкоди” українській економіці, адже країна втрачає велику кількість людей.

Так у проєкті Державного бюджету-2020 уряд передбачив 3,17 мільярдів гривень на заходи з безпеки дорожнього руху, що у 2 рази більше, ніж було передбачено на цей рік.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 3 листопада 2019 року на позачерговому засіданні ухвалив проєкт державного бюджету України на 2020 рік до другого читання у Верховній Раді.

У проєкті Держбюджету-2020 до першого читання було передбачено 3,2 мільярда гривень на заходи з безпеки дорожнього руху.