Україна досягла домовленостей з Канадою за програмою “trusted traveller”

Україна готова докласти зусиль, аби відповідати усім вимогам, які Канада ставить до держав, з якими підтримує безвізовий режим в’їзду.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар за результатами свого візиту до Канади.

“Є попередні домовленості щодо роботи над включенням України до програми “trusted traveller”. Це дасть змогу за наявності попередньої візи отримувати нову автоматично. У нашому розумінні – це шлях до лібералізації візової політики щодо України. Ми працюватимемо над тим, аби сповна відповідати критеріям, потрапити до цієї програми, а далі говорити про подальше послаблення візових вимог”, - сказав Боднар.

На його думку, “може йтися про скасування оплати або запровадження безвізу для носіїв дипломатичних паспортів”.

“Наскільки я розумію, наразі процес не рухається через високий відсоток відмов українцям у візах. Це – право консула, ми його не оспорюємо, але ведемо дискусію стосовно кроків, які дадуть змогу досягти кінцевої мети – безвізового режиму для українців із біометричними паспортами”, - наголосив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, Україна скасувала візи для канадців ще у 2005 році, однак Канада досі не пішла на взаємне скасування візових вимог. Про включення України до канадської програми "trusted traveller" було оголошено під час візиту Президента Володимира Зеленського до Канади в липні цього року. Однак канадською стороною деталей цієї програми щодо України досі оприлюднено не було.