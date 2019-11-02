У Росії передали до суду справу проти Рудьковського

Генпрокуратура РФ направила в суд кримінальну справу стосовно ексдепутата Верховної Ради, ексміністра транспорту України Миколи Рудьковського, обвинуваченого в нападі на російське посольство.

Про це повідомляє Генпрокуратура РФ.

"Заступник Генерального прокурора Російської Федерації затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно громадянина України Миколи Рудьковського. Він звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (участь в нападі на службові приміщення і транспортні засоби осіб, що користуються міжнародним захистом, вчинене з метою ускладнення міжнародних відносин)", - йдеться в повідомленні.

Після затвердження обвинувального висновку кримінальну справу направлено в Московський міський суд для розгляду по суті.

За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський спільно з невстановленими особами із числа забороненого в РФ "Правого сектора" взяв участь у нападі на російське посольство в Києві.

"Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Російської Федерації з Україною та іншими державами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 28 вересня московська поліція затримала колишнього міністра транспорту України Миколи Рудьковського, якого в РФ оголосили в розшук у справі про напад на російське посольство в Києві.