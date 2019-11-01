Українцям порадили, як не "застрягти" у чергах на кордоні

Держприкордонслужба рекомендує користуватися сервісами про завантаженість пунктів пропуску з метою уникнення черг на кордоні.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Держприкордонслужба рекомендує під час планування подорожі, обирати пункти пропуску, де черги відсутні. Для цього на веб-сайті прикордонного відомства функціонує сервіс (який постійно оновлюється), на якому громадяни мають можливість ознайомитися із станом завантаженості пунктів пропуску", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що черги можуть виникати із різних причин. Зокрема, напередодні та безпосередньо у вихідні та святкові дні, в період туристичних сезонів тощо.

Крім того, в деяких країнах Європи можуть діяти обмеження руху вантажного автомобільного транспорту у вихідні та святкові дні, або ж у відношенні вантажних перевезень закінчуються терміни дозволів на міжнародні автомобільні перевезення в окремі країни Європейського Союзу і потік переміщується на інші ділянки.

ДПСУ рекомендує користуватись Інтерактивною мапою та сервісом "Кордон online".