Черга на кордоні зростає - під Ужгородом уже стоять пів тисячі фур

Черга вантажівок на словацькому кордоні біля Ужгорода збільшилася вже до 500 фур, автівки продовжують під'їжджати.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Чопського прикордонного загону.

“Цифра з вантажівок, що сьогодні стоять у черзі перед КПП “Ужгород - Вишнє Нємецке”, досягла п'яти сотень, і вона, прогнозовано, збільшуватиметься, поки не відкриють польські дозволи на рух вантажівками країною. Наразі ситуація виглядає так, що фури під'їжджають, тому черга збільшуватиметься,” - прокоментували ситуацію в Чопському прикордонзагоні ДПСУ.

За добу прикордонники зазвичай у цьому пункті пропускають 50-80 вантажівок, зараз таку ж кількість пропускають за зміну, тобто, 12 годин.

Як повідомили в Чопському прикордонзагоні ДПСУ, напружена ситуація на українсько-словацькому кордоні триває з 16 жовтня. Перспектив щодо того, аби напруга зменшилася, наразі немає.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на ранок понеділка, 28 жовтня, на кордоні зі Словаччиною зібралося понад 450 автівок. Черга займала 10 км об'їзної дороги навколо Ужгорода.