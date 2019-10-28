На виїзд з України на словацькому кордоні черга — понад 10 кілометрів

На виїзд з України на словацькому кордоні черга — понад 10 кілометрів

Укрінформ
На виїзд з України біля КПП “Ужгород — Вишнє Нємецке” на словацькому кордоні скупчилося 450 вантажівок, черга сягає понад 10 км.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці ДФС Алла Дацюк.

“Наразі на виїзд з України біля КПП “Ужгород — Вишнє Нємецке” на словацькому кордоні скупчилося 450 вантажівок, черга утворилася на об’їзній дорозі біля міста Ужгорода, вона сягає понад 10 км” - сказала Дацюк.

За її словами, така напружена ситуація на кордоні спостерігається уже майже тиждень — вантажівок стає щодня більше.

“Причина у тому, що закінчилися дозволи на рух вантажівок Польщею, і усі їдуть на Словаччину, де ці дозволи у наявності та дешевші за польські. Відтак, ситуація лишатиметься напруженою й надалі, доки не видадуть нові польські дозволи,” - уточнила речниця.

На Закарпатській митниці запевнили, що працюють у штатному режимі. Втім, радять водіям обирати інші пункти для переходу через кордон України з ЄС.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 30 вересня заявив, що український уряд активно працює над тим, щоб переконати польську сторону збільшити кількість дозволів на перевезення вантажів для українського автомобільного транспорту.

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За його словами, переговори щодо видачі дозволів на автомобільні вантажоперевезення проводяться на всіх рівнях.

Польща у 2019 році знизила кількість дозволів для перевезень до своєї країни або транзитом через Польщу українських вантажів до 160 тис. Тоді як у 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.

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