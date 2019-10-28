На виїзд з України на словацькому кордоні черга — понад 10 кілометрів

На виїзд з України біля КПП “Ужгород — Вишнє Нємецке” на словацькому кордоні скупчилося 450 вантажівок, черга сягає понад 10 км.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці ДФС Алла Дацюк.

“Наразі на виїзд з України біля КПП “Ужгород — Вишнє Нємецке” на словацькому кордоні скупчилося 450 вантажівок, черга утворилася на об’їзній дорозі біля міста Ужгорода, вона сягає понад 10 км” - сказала Дацюк.

За її словами, така напружена ситуація на кордоні спостерігається уже майже тиждень — вантажівок стає щодня більше.

“Причина у тому, що закінчилися дозволи на рух вантажівок Польщею, і усі їдуть на Словаччину, де ці дозволи у наявності та дешевші за польські. Відтак, ситуація лишатиметься напруженою й надалі, доки не видадуть нові польські дозволи,” - уточнила речниця.

На Закарпатській митниці запевнили, що працюють у штатному режимі. Втім, радять водіям обирати інші пункти для переходу через кордон України з ЄС.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 30 вересня заявив, що український уряд активно працює над тим, щоб переконати польську сторону збільшити кількість дозволів на перевезення вантажів для українського автомобільного транспорту.

За його словами, переговори щодо видачі дозволів на автомобільні вантажоперевезення проводяться на всіх рівнях.

Польща у 2019 році знизила кількість дозволів для перевезень до своєї країни або транзитом через Польщу українських вантажів до 160 тис. Тоді як у 2018 році Польща видала Україні 260 тис. таких дозволів.