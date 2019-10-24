Імітація боротьби з контрабандою — Гончарук після візиту на Буковинську митницю

Виділені рік тому гроші на реконструкцію під’їзних шляхів до пунктів на кордонах поділися невідомо куди. Доріг теж нема.

Про це за підсумками поїздки до Чернівецької області та відвідання пункту пропуску Порубне на кордоні з Румунією заявив у Facebook Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Гроші на реконструкцію під’їзних шляхів до пунктів виділені рік тому — невідомо де. Грошей нема, доріг — нема! Прошу Генпрокурора взяти під свій контроль цю ситуацію, щоб винні були покарані”, - написав він.

“За час експерименту з фінансування реконструкції доріг митницею до спецфонду Чернівецької області було спрямовано кошти з дорожнього фонду. Це мільйони гривень”, - наводить слова Гончарука Урядовий портал.

Також очільник уряду додав, що доручив новому керівнику Митної служби Максиму Нефьодову вирішити проблему із досі не запущеними стаціонарними сканерами на митних пунктах, які, на думку прем’єра дали би абсолютно нові можливості у боротьбі з контрабандою. Гончарук обурився тим, що з семи сканерів, які закупила ДФС, жоден не працює.

“Щоб запустити в роботу сканер, потрібно підписати пару паперів. Не розумію, чому досі не зроблено. Це саботаж», — заявив прем’єр.

Олексій Гончарук на Буковині / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

Гончарук також доручив прокурору Чернівецької області Олегу Соболю посилити боротьбу з митними правопорушеннями: «Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів: або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. І пан прокурор – серед перших”, — наголосив він.

Читайте також: Державна митна служба розпочала створення регіональних підрозділів

За словами прем’єра, “на паперах кожен тиждень отримуємо звіти з імітацією шаленої боротьби з контрабандою — то 214 тапок конфіскували, то 88 пляшок шампанського. А справжня контрабанда в ці звіти не потрапляє”.

Як повідомлялося, 24 жовтня Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав з робочою поїздкою Чернівецьку область.