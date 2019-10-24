Державна митна служба розпочала створення регіональних підрозділів

Державна митна служба України розпочала створення регіональних підрозділів.

Про це написав голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов у Facebook.

“Нарешті запустили створення регіональної структури Нова митниця. Цей шлях виявився якимсь значно важчим, аніж я очікував, але, нарешті, поїхали”, - повідомив Нефьодов.

За його словами, вже затверджено типові структури підрозділів, підписані положення про митниці та обрані керівники, які отримають статус юридичних осіб. Також отримано погодження Кабінету Міністрів України.

“Тепер наступний крок - погодження Мінфіну на все це”, - зазначив Нефьодов.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової (ДПС) та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби; 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС. У конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Кабінет міністрів України 5 липня 2019 року призначив Нефьодова головою Державної митної служби, з 15 липня 2019 року він приступив до виконання своїх обов'язків.