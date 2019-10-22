Нефьодов пропонує створити єдиний реєстр закордонної гуманітарної допомоги

У Державній митній службі України планують створити єдиний електронний реєстр закордонної гуманітарної допомоги, який дозволить відстежувати її відправників та отримувачів.

Про це заявив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов під час пресбрифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо зробити повністю електронний реєстр, де ми будемо бачити, хто отримує, що отримує, від кого і наскільки часто. Знати від кого - це важливо, тому що можна робити звірку. Я точно знаю з оперативної інформації, що не менше половини цих благодійних вантажів виїжджає з країни походження як товарний експорт, тобто ніяка це не благодійна допомога", - заявив Нефьодов.

Він підкреслив, що наразі дозволи на таку допомогу дає комісія при Міністерстві соціальної політики. При цьому досить часто неможливо перевірити кому саме надходить ця допомога і від кого.

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За словами Нефьодова, саме митниця зможе відстежувати таку інформацію, адже її підрозділи відповідають за перетин товарами українського кордону.