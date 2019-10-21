Митна служба може збільшити штрафи за контрабанду

У Державній митній службі розробили законопроєкт, яким передбачено збільшення суми штрафів за контрабанду товарів через митний кордон України.

Про це розповів голова Державної митної служби України Максим Нефьодов під час пресбрифінгу 21 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропонуємо за перше порушення стягувати від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, звичайно, з конфіскацією товарів. Далі від 5 до 10 (тисяч неоподатковуваних мінімумів — ред.) і за контрабанду скоєну у складі організованої групи від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів", - заявив Нефьодов.

За його словами, якщо цей законопроєкт Кабінет міністрів України схвалить на своєму засіданні наступного тижня, то Верховна Рада України зможе ухвалити його вже до кінця цього року, або на початку наступного.

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Очільник Нової митниці наголосив, що новий законопроєкт не лише значною мірою підвищує штрафи , але і передбачає кримінальну відповідальність, зокрема за контрабанду підакцизних товарів.

Наразі згідно з Митним кодексом України за порушення митних правил можуть бути накладені наступні адміністративні стягнення: попередження, штраф та конфіскація товарів, або транспортних засобів, використаних для здійснення порушення.