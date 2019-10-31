"ЗНО для вчителів" склали перші 807 учасників

У четвер, 31 жовтня, 807 учителів, які беруть участь у пілотному проєкті сертифікації, склали незалежне тестування.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Сьогодні 807 учителів початкової школи виконували завдання незалежного тестування фахових знань та вмінь", - йдеться у повідомленні.

Учасникам сертифікації було запропоновано завдання на оцінювання їхніх предметних компетентностей, а також визначення обізнаності педагогів у питаннях сучасних і традиційних методів та прийомів навчання, організації безпечного та комфортного середовища, планування освітнього процесу.

Результати незалежного тестування будуть розміщені в кабінетах учасників сертифікації не пізніше 21 листопада .

Учителі, які успішно пройдуть сертифікацію, упродовж трьох років отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу. Успішне проходження сертифікації зараховуватиметься як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії або підтвердженням наявної вищої категорії.