"ЗНО для вчителів" склали перші 807 учасників
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"Сьогодні 807 учителів початкової школи виконували завдання незалежного тестування фахових знань та вмінь", - йдеться у повідомленні.
Учасникам сертифікації було запропоновано завдання на оцінювання їхніх предметних компетентностей, а також визначення обізнаності педагогів у питаннях сучасних і традиційних методів та прийомів навчання, організації безпечного та комфортного середовища, планування освітнього процесу.
Результати незалежного тестування будуть розміщені в кабінетах учасників сертифікації не пізніше 21 листопада .
Учителі, які успішно пройдуть сертифікацію, упродовж трьох років отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу. Успішне проходження сертифікації зараховуватиметься як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії або підтвердженням наявної вищої категорії.