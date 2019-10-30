До КСУ обрали ще одного суддю

На XVII позачерговому з‘їзді суддів України обрано ще одного суддю Конституційного Суду України - Петра Філюка.

Такі результати визначилися шляхом повторного таємного голосування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На виконання вимог закону оголошую призначеним на посаду судді Конституційного суду України XVII позачерговим з‘їздом суддів України Філюка Петра Тодосійовича“, - оголосив головуючий на з’їзді Богдан Моніч.

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За результатом голосування, Петро Філюк набрав 151 голос делегатів, Олександр Коровайко - 133, Оксана Грищук - 121 голос, Олександр Прокопенко — 103 голоси.

Як повідомляв Укрінформ, під час першого дня з’їзду — 29 жовтня шляхом таємного голосування обрано суддею Конституційного Суду України Галину Юровську, за яку віддали голоси 145 делегатів.

Водночас до другого туру таємного голосування вийшли чотири кандидати, а саме: Олександр Коровайко, за якого проголосували у першому турі 106 делегатів, Петро Філюк - 98 голосів, Оксана Грищук — 76 голосів та Олександр Прокопенко — 61 голос.