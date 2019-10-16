КСУ не дозволив повернутися Шевчуку

Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук, якого Окружний адмінсуд Києва поновив на посаді, наразі не може повернутися до виконання своїх обов’язків.

Про це йдеться у роз’ясненні, яке опубліковане на сайті КСУ.

"16 жовтня до Конституційного Суду України звернувся Станіслав Шевчук з усною вимогою допустити його до робочого місця. Він наголошував на тому, що в рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва йдеться про негайне виконання рішення в частині поновлення Станіслава Шевчука на посаді судді та Голови Конституційного Суду України. Так, Станіславу Шевчуку було роз'яснено, що Конституційний Суд України невідкладно, 15 жовтня об 11 год. 15 хв., приступив до розгляду цього питання", - йдеться у повідомленні.

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Також у КС заявляють, що станом на час приходу Шевчука відсутнє рішення ОАСК у справі № 640/8752/19, завірене гербовою печаткою, як цього вимагає чинне законодавство. Водночас як скорочений, так і повний тексти рішення у цій справі відсутні у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У КС вказали, що надана особисто Шевчуком 15 жовтня 2019 року копія скороченого судового рішення не завірена належним чином.

Як повідомлялося, 11 жовтня суддя Окружного адмінсуду Києва Андрій Федорчук ухвалив рішення про поновлення Шевчука на посаді судді і голови Конституційного Суду.

15 жовтня Шевчук приніс заяву про поновлення його на посаді судді і голови суду на підставі рішення Окружного адмінсуду Києва.

Того ж дня відбулося спеціальне пленарне засідання КСУ, на якому розглядали заяву Шевчука про поновлення його на посаді. Після цього у засіданні було оголошено перерву.

За звільнення Шевчука 12 суддів КСУ із 18-ти проголосували 14 травня на спеціальному пленарному засіданні. Підставою стали висновки постійної комісії з питань регламенту та етики. Шевчук назвав своє звільнення "політичним замовленням".

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Того ж дня новим головою КС обрали Наталію Шапталу.

17 вересня, після закінчення у Шаптали повноважень судді КС, судді обрали головою суду Олександра Тупицького.