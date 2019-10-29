Юровську обрали суддею КСУ, ще двох — на повторному голосуванні завтра

Суддею Конституційного Суду України сьогодні обрано Галину Юровську, ще двох суддів обиратимуть завтра шляхом повторного голосування.

Відповідне рішення ухвалено за результатом голосування делегатів XVII позачергового з’їзду суддів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За результатами голосування необхідну кількість голосів отримала Галина Юровська, чию кандидатуру підтримали 145 делегатів.

"Шановні колеги, я оголошую, що призначеною на посаду судді Конституційного Суду України XVII позачерговим з’їздом суддів України є Юровська Галина Валентинівна", - оголосив головуючий на з’їзді Богдан Моніч.

Оскільки з’їзд має обрати трьох суддів, а решта кандидатів не набрали необхідну кількість голосів, то ще чотирьох суддів з’їзд вирішив внести до бюлетенів для повторного голосування, що відбудеться завтра, 30 жовтня.

Таким чином, до бюлетеня для повторного голосування внесено Олександра Коровайка, за якого проголосували сьогодні 106 делегатів, Петра Філюка - 98 голосів, Оксану Грищук — 76 голосів та Олександра Прокопенка — 61 голос.

Моніч зазначив, що завтра з’їзд продовжить роботу о 9.30.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві проходить XVII позачерговий з’їзд суддів України, який триватиме 29-30 жовтня 2019 року.

У порядку денному з’їзду питання про обрання трьох суддів Конституційного Суду України, двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також - заслуховування інформації органів суддівського самоврядування про їхню діяльність.

На початку серпня Рада суддів України встановила відповідність 33 кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Згодом РСУ за результатом співбесід рекомендувала XVII позачерговому з’їзду суддів України 16 кандидатів на посади суддів Конституційного суду України, а саме: Костянтина Бабенка - суддю Київського апеляційного адміністративного суду, Вадима Беляневича - адвоката, Ростислав Гєрцика - суддю Донецького апеляційного суду, Оксану Грищук - професора кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка, Наталію Денисенко - головного консультанта науково-аналітичного відділу КСУ, Оксану Епель - суддю Шостого апеляційного адміністративного суду, Єлизавету Євграфову - суддю ВССУ, Олександра Коровайка - голову Херсонського апеляційного суду, Миколу Короткевича - суддю Верховного Суду України, Олексія Огурцова - суддю Окружного адміністративного суду міста Києва, Олександра Прокопенка - суддю Верховного Суду, Олену Ситнік - суддю Верховного Суду, Тагієва Садіг Рза огли - суддю Апеляційного суду Чернігівської області у відставці, Петра Філюка - голову Волинського апеляційного суду, Юрія Цвіркуна — суддю Вищого адміністративного суду України та Галину Юровську - суддю ВССУ у відставці.

Водночас, у ході з’їзду суддя Окружного адміністративного суду Олексій Огурцов заявив про зняття своєї кандидатури для участі в конкурсі на посаду судді Конституційного суду України.

Фото: court.gov.ua