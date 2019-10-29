У Києві проходить XVIІ позачерговий з'їзд суддів

У Києві розпочався XVIІ позачерговий з'їзд суддів України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все, що ми робимо тут, - ми робимо заради всієї судової системи і кожного з вас... Зокрема, ми повинні сьогодні підсилити Конституційний суд професійними і незалежними людьми", - сказала на відкритті з'їзду голова Верховного суду Валентина Данішевська.

У свою чергу голова ВРП Андрій Овсієнко підкреслив, що "значимість прийнятих сьогодні, як і на кожному з'їзді, рішень буде надзвичайно важливою і вирішальною як для суддівської спільноти і для судової системи, так і для суспільства загалом".

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XVIІ позачерговий з'їзд суддів України / Фото: Павло Багмут, Укріформ

Участь у з’їзді беруть 276 делегатів, які мають розглянути питання щодо обрання трьох суддів Конституційного суду України, двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також заслухають інформацію органів суддівського самоврядування про їхню діяльність.

Як повідомлялося, 2 серпня 2019 року Рада суддів України внесла зміни до свого рішення від 21 червня 2019 року № 28, визначивши датою проведення XVII позачергового з’їзду суддів України 29-30 жовтня 2019 року.