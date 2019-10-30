Швидко перевести паперові лікарняні в "цифру" не вийде - Дубілет

Швидко замінити паперові листки непрацездатності на електронні поки що не вийде, але зробити їх електронний облік реально.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив в інтерв'ю "Економічній правді".

"Повністю їх перевести в електронну форму на цьому етапі не вийде. Але ми зможемо зробити електронний облік цих лікарняних, і шляхом цього позбудемося такого явища, як підробка лікарняних", - сказав Дубілет. За його словами, через ці підробки роботодавці й українська держава витрачають зайві гроші на виплати.

У той же час міністр зазначив, що українці зможуть закривати лікарняні віддалено, до лікаря для цього не треба буде йти. «Зараз, якщо людина одужала і хоче повернутися на роботу, їй потрібно піти до лікарні й забрати медичну довідку зі штампом. А так вона зможе зробити це віддалено», - сказав він.

Також, за словами Дубілета, після впровадження електронної системи в цій сфері можна буде позбутися від бланків суворої звітності, на яких ці лікарняні робляться. «Тому що з ними ціла епопея: з 90-х років минулого століття кожен регіон закуповує ці бланки і поширює по лікарнях", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України заявляли, що планують повністю замінити паперові листки непрацездатності на електронні вже 2019 року.

Щорічно в Україні видається до 5,5 млн лікарняних.