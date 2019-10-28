На роботу та у басейн: у Кабміні замислилися про скасування медичних довідок

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розпочав опитування громадян про доцільність скасування медичних довідок.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає у самих несподіваних місцях. Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн”, - зазначив Дубілет.

Міністр хоче дізнатися, наскільки ці вимоги виправдані. “З одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, видатків та навантаження лікарень, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, може, це має позитивний вплив на здоров’я українців?”, - додав Дубілет.

При цьому він наголосив, що у Західних країнах такої практики надання медичних довідок зазвичай немає, і для нього це аргумент на користь скасування таких вимог.

“Хочу дослідити це питання детальніше. Напишіть, будь ласка, у коментарях, у яких ситуаціях держава у вас вимагала зайву медичну довідку?”, - закликав міністр українців.

Як повідомляв Укрінформ, уряд запустив у роботу законопроєкт і акти, які скасують обов'язковість трудових книжок.