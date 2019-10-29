Рада відхилила законопроєкт про можливість змінити по батькові

Верховна Рада відхилила законопроєкт 0938 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну по батькові)".

Відповідне рішення підтримали 284 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєкт закону пропонував внесення змін до частин першої та другої статті 295 Цивільного кодексу, якими передбачається право особи на власний розсуд змінювати своє по батькові так само, як і своє прізвище або власне ім’я.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт був розроблений з метою виконання рішення Європейського суду у справі «Гарнага проти України» та усунення відповідних недоліків чинного законодавства, які стали підставою для постановлення порушення Україною статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на зміну по батькові)" був прийнятий у першому читанні Верховною Радою VIII скликання.