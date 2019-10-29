Рада ухвалила закон, який забороняє "закриті" пляжі

Як зазначається в пояснювальній записці, закон передбачає внесення змін до Водного і Земельного кодексів України, Кодексу про адміністративні правопорушення, Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону «Про місцеві державні адміністрації».

Зокрема, зміни до Водного кодексу передбачають доповнення ст. 47 положенням, що забороняє обмеження загального водокористування у зв’язку з наданням прибережних захисних смуг (пляжних зон) в користування юридичним або фізичним особам.

До ст. 88 Водного кодексу та до ст. 60 Земельного кодексу пропонується внести положення щодо гарантування громадянам безперешкодного і безоплатного доступу до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжних зон, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування, а також про те, що перешкоджання такому доступу є підставою для припинення права користування землями прибережних захисних смуг, якщо таке право надане юридичним або фізичним особам.

Крім того, ст. 61 та ст. 62 Земельного кодексу України пропонується доповнити положеннями про те, що у прибережних захисних смугах не допускається влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об’єктів. Також доповнення до вказаних статей передбачають механізм демонтажу таких і огорож або інших конструкцій за рахунок їх власників (осіб, що їх встановили).

Зміни до ст. 110 Водного кодексу та до ст. 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають встановлення адміністративної відповідальності за неправомірне обмеження безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.

Зміни до ст. 33 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та до ст. 21 закону України «Про місцеві державні адміністрації» передбачають надання виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та місцевим держаним адміністраціям повноважень із забезпечення безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.

Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності законом та перешкоджають доступу громадян до узбережжя водних об’єктів, підлягають демонтажу протягом двох місяців з дня набрання чинності законом.

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Законопроєкт № 0869 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування" був ухвалений у першому читанні Верховною Радою VIII скликання ще у 2015 році.