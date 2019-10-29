Зеленський закликає молодь за кордоном повертатися додому

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україні потрібні талановиті люди з вищою освітою, та закликає всіх, хто навчається за кордоном, повертатися додому.

Про це він заявив під час молодіжного форуму «Кожне завтра розпочинається вже сьогодні» у Маріуполі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Нашій країні потрібно, щоб такі люди, як ви, здобули якісну освіту, були талановитими та вільними. Якщо ви поїдете в іншу країну, будь ласка, отримайте там освіту й повертайтеся додому піднімати найкращу країну, яка подарувала нам життя, – в Україну», – звернувся Зеленський до учасників форуму.

Він також наголосив на необхідності постійного діалогу між молоддю та представниками влади.

«Ви молоді, ви справді можете змінити країну. Від вас ми хочемо почути, якою ви бачите нашу країну», - підкреслив глава держави.

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У рамках форуму Президент ознайомився з презентаціями проєктів, які розробили представники Української академії лідерства. Ці ідеї, зокрема, пов’язані з розвитком кіновиробництва, працевлаштуванням молоді та переробкою сміття.