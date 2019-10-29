За жовтень кількість переселенців в Україні зросла на 5 тисяч

Кількість внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій збільшилася на 5 тисяч протягом минулого місяця.

Про це інформує Міністерство соціальної політики.

“Станом на 28 жовтня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 млн 415 тис. 575 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, місяць тому, 30 вересня, за даними Мінсоцполітики, на обліку нараховувалось 1 млн 410 тис. 511 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.