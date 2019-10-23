Права переселенців хочуть розширити - Мінветеранів готує законопроєкт про місцеві вибори

Надання внутрішньо переміщеним особам права голосу на місцевих виборах – один з ключових моментів законопроєкту, над яким працює профільне міністерство разом з експертами.

Про це заявила у Херсоні міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда під час спілкування з вимушеними переселенцями.

«Це один з перших законопроєктів над яким ми сіли працювати з експертним середовищем. Спільно, нарівні з Офісом Президента, створена робоча група, також на рівні Кабміну - це наше спільне завдання з Альоною Бабак, міністром розвитку громад та територій України. Це якраз те, що я сказала про свою місію – зробити так, щоб ви повністю інтегрувалися в громадах, де проживаєте, і виборче право, право голосу на місцевих виборах – це один з ключових моментів цього законопроєкту», - зазначила міністр.

За її словами, законопроєкт буде оприлюднений для публічного обговорення.

Нинішню ситуацію кореспонденту Укрінформу прокоментував громадський омбудсмен ОПОРИ з захисту виборчих прав громадян в Херсонській області В'ячеслав Гусаков: вимушені переселенці можуть брати участь у президентських виборах і у виборах у загальнодержавному багатомандатному окрузі, проте вони не можуть обирати на місцевих виборах.

Як повідомляв Укрінформ, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда розпочала свою робочу поїздку на Херсонщину зі спілкування з вимушеними переселенцями, які проживають у гуртожитках у Херсоні.