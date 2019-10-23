Для ветеранів розробили окремий пакет медичних послуг - міністр

Для ветеранів війни розроблений окремий пакет медичних послуг, які будуть фінансуватися через нову бюджетну програму.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА з посиланням на заяву міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксани Коляди під час відвідування Херсонського обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни.

"Для ветеранів війни розроблений окремий пакет медичних послуг, які будуть фінансуватися через нову бюджетну програму", - йдеться у повідомленні.

Разом з головою облдержадміністрації Юрієм Гусєвим та головним лікарем госпіталю Валерієм Тимошенком Коляда обговорила питання забезпечення медзакладу обладнанням, подивилася палати для учасників війни та поспілкувалася з представниками ветеранських організацій.

У палаті до Коляди звернувся учасник АТО Микола Гончарук щодо процедури визначення групи інвалідності у ветеранів АТО.

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«Ми ще минулого року говорили з Міністерством охорони здоров’я щодо підходів, бачення і практик медико-соціальної експертної комісії загалом. У відсотковому еквіваленті вона має визначити, наскільки людина втратила свою функціональність. А медики – підібрати програму індивідуальної реабілітації. І через рік треба повертатися до цієї комісії на обстеження», – відповіла Коляда.

У свою чергу, голова облдержадміністрації Юрій Гусєв назвав питання медико-санітарного лікування та соціалізації ветеранів надзвичайно важливими для регіону.