Коляда у Херсоні поспілкувалася з вимушеними переселенцями

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда розпочала свою робочу поїздку на Херсонщину зі спілкування з вимушеними переселенцями, які проживають у гуртожитках у Херсоні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моїм завданням тут є оглянути потужності військового ветеранського шпиталю, зустрітися з ветеранською спільнотою, зустрітися також з внутрішньо переміщеними особами - ми щойно поговорили. Почули про проблеми стосовно потреб і в освіті, і в житлі, медичному забезпеченні, і щодо їх бажання приватизувати житло, де вони зараз тимчасово проживають. Я розповіла їм про ті програми, які ми впроваджуємо на рівні міністерства", - зазначила Коляда.

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За її словами, зокрема, йдеться про спільну програму міністерства та місцевої влади щодо співфінансування на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначив голова ОДА Юрій Гусєв, у ході робочого візиту на Херсонщину Оксана Коляда відвідає КПВВ на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом, де будують нові сервісні та режимні зони.

Робоча поїздка Оксани Коляди на Херсонщину / Фото: Олександр Корняков, Укрінформ

Він також підтвердив, що під час розширеної наради в ОДА обговорять питання співфінансування придбання житла для вимішених переселенців, заходи щодо підтримки ветеранського руху.