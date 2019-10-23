Коляда у Херсоні поспілкувалася з вимушеними переселенцями
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Моїм завданням тут є оглянути потужності військового ветеранського шпиталю, зустрітися з ветеранською спільнотою, зустрітися також з внутрішньо переміщеними особами - ми щойно поговорили. Почули про проблеми стосовно потреб і в освіті, і в житлі, медичному забезпеченні, і щодо їх бажання приватизувати житло, де вони зараз тимчасово проживають. Я розповіла їм про ті програми, які ми впроваджуємо на рівні міністерства", - зазначила Коляда.
За її словами, зокрема, йдеться про спільну програму міністерства та місцевої влади щодо співфінансування на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.
Як зазначив голова ОДА Юрій Гусєв, у ході робочого візиту на Херсонщину Оксана Коляда відвідає КПВВ на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом, де будують нові сервісні та режимні зони.
Робоча поїздка Оксани Коляди на Херсонщину / Фото: Олександр Корняков, Укрінформ
Він також підтвердив, що під час розширеної наради в ОДА обговорять питання співфінансування придбання житла для вимішених переселенців, заходи щодо підтримки ветеранського руху.