У Херсоні проведуть міжнародну конференцію про Крим

У Херсоні наступного року планують провести міжнародну конференцію по Криму.

Про це у ході спільного брифінгу з міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксаною Колядою, яка перебуває з робочим візитом на Херсонщині, заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми з пані міністром говорили про те, щоб наступного року провести в Херсоні велику міжнародну конференцію по проблематиці Криму», - зазначив Гусєв.

За його словами, Херсонщина відіграє надзвичайно важливу роль у питанні повернення контролю над тимчасово окупованим Кримом. Тож важливо не лише створити відповідну якісну інфраструктуру на КПВВ на адмінмежі з АР Крим, ЦНАПи, але й проводити дискусії, обговорення по Криму.

Як зазначив Гусєв, «нам необхідно повернути не лише тимчасово окуповані території, але й тимчасово окупованих людей, які живуть на цих територіях і які є нашими громадянами».

Як повідомляв Укрінформ, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда розпочала свій робочий візит на Херсонщину зі спілкування з вимушеними переселенцями, які проживають у гуртожитках у Херсоні.