Деокупація Криму і Донбасу: у Зеленського представлять ідеї до кінця року

Говорити про деокупацію та реінтеграцію лише Донбасу, оминаючи питання Криму, неможливо, адже це дві сторони однієї проблеми, яка привнесена ззовні.

Про це заявив під час засідання круглого столу в Укрінформі "Виклики перемовин про Донбас: як зробити реінтеграцію безпечною для України?" постійний представник Президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

"Ми не повинні, ми не можемо, в нас немає права забувати, що Крим і Донбас - це дві сторони однієї проблеми, яка принесена ззовні. І якщо ми будемо концентруватись на чомусь одному, а про інше забувати чи казати: "Ну, потім дійдуть руки", - то ми, власне кажучи, навряд чи зможемо досягнути якогось результату... Ми коли говоримо про реінтеграцію та деокупацію, ми говоримо про обидві складові території України, які наразі є, на жаль, тимчасово окупованими", - зазначив він.

Як повідомлялося, Меджліс кримськотатарського народу закликав депутатів Верховної Ради дев'ятого скликання внести зміни до розділу Х Конституції України «Автономна Республіка Крим».

Одночасно з законопроектом про внесення змін до Конституції України також підготовлені два законопроекти, які йдуть в пакеті з вищевказаним проектом - законопроекти «Про статус кримськотатарського народу» і «Про корінні народи в Україні».

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в майбутньому законопроєкті про особливий статус Донбасу не можна говорити про автономію тимчасово окупованих територій, проте допустив, що в рамках закону будуть обговорюватися гуманітарні питання.

Кориневич також висловив сподівання, що певні напрацювання щодо механізмів деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу, досягнуті в межах Комісії з питань правової реформи та робочої групи з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, будуть представлені на широкий загал ще до кінця року.