Субсидії цього року не зменшаться - Гончарук

Всі, хто має субсидії на цей опалювальний сезон, пройдуть його на тих умовах, на яких вони вже оформлені.

Про це у своєму відеоблозі заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Субсидії зменшені цього року точно не будуть. І цей опалювальний сезон, всі ті, хто їх оформили, пройдуть на тих умовах, на яких вони вже оформили. І принцип оформлення субсидій також не змінюється і в наступному році», - зазначив голова уряду.

Він пояснив, що ті сім'ї, які отримують менші доходи, а отже потребують від держави більшого захисту, одержуватимуть більші субсидії.

Гончарук також підтвердив намір досягнути показника, щоб у середньому сім'я витрачала на комунальні послуги не більше 15% від сукупного доходу.

«В рамках цього показника ми й будемо триматися», - запевнив очільник Кабміну.

Як повідомлялося, заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів, що коригування формули нарахування субсидій відбудеться в травні 2020 року, після закінчення опалювального сезону, і торкнеться близько 150 тисяч домогосподарств.

За його словами, так зване збільшення обов’язкового платежу при отриманні субсидії торкнеться лише 4% отримувачів субсидій. Решта категорій отримувачів, які мають дохід на рівні прожиткового мінімуму, а таких 90%, не відчують змін.