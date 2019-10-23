У Мінсоцполітики пояснили, як нараховуватимуть субсидії у 2020 році
Про це на брифінгу сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Близько 150 тисяч домогосподарств, на яких буде мати вплив відповідне коригування формули з травня наступного року. Частина цих домогосподарств отримають збільшення відсотку платежу. Наприклад, якщо таке домогосподарство при доході в 5 тис. грн. на особу платило 20,5% (обов'язкового платежу за комунальні послуги — ред.), то вони будуть платити 26%. Якщо ми говоримо про домогосподарство, яке отримувало доходи на рівні 1600 грн на особу, то в поточному режимі вони платять 6,5%, що становить 103 грн. Після змін вони будуть платити 8,5% , що становитиме аж 138 грн. Ті домогосподаства, які мають менші доходів, більше захищені”, - сказав Музиченко.
За його словами, так зване збільшення обов’язкового платежу при отриманні субсидії торкнеться лише 4% отримувачів субсидій. Решта категорій отримувачів, які мають дохід на рівні прожиткового мінімуму, а таких 90%, не відчують змін.
“Основну критику чи основне непорозуміння, яке ми зараз бачимо в ЗМІ, викликала зміна, яка запроваджується з травня 2020 року — перегляд формули, за якою буде здійснюватися розрахунок житлової субсидії. ...Сьогодні переважна більшість отримувачів субсидій — це громадяни, які мають, умовно кажучи, доходи до 3 тис. грн, що становить трошки менше ніж, два прожиткових мінімуми, на особу. Це фактично 90% отримувачів субсидій", - наголосив урядовець.
За його словами, в минулий опалювальний період середній відсоток платежу для таких громадян становив менше 10%.
"Тобто при базовому співвідношенні, яке діє на сьогодні в формулі, це коли при доході в два прожиткових мінімуми домогосподарство сплачує 15%, в середньому в програмі наші сім’ї сплачують менше 10% . Я хочу звернути увагу на те, що середній відсоток обов’язкового платежу в 16% мали громадяни з доходом більше 2,5 прожиткових мінімуми на кожну особу в домогосподарстві, житлову субсидію в цьому випадку отримували лише 4% одержувачів. Тому, коли ми бачимо інформацію в ЗМІ стосовно того, що мільйон домогосподарств буде позбавлено права на субсидію і так далі, то ми чітко можемо сказати, що вплив відповідне рішення буде мати лише на оцю категорію населення”, - пояснив Музиченко.
Загалом, зазначив він, на наступний рік в проєкті бюджету на Програму субсидій закладено 47,6 млрд грн, що співставно з сумою на ці цілі на 2019 рік.
Крім того, за даними Мінсоцполітики в поточному опалювальному періоді право на субсидію матимуть близько 4 млн домогосподарств, що відповідає показникам минулого опалювального періоду.