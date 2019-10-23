У Мінсоцполітики пояснили, як нараховуватимуть субсидії у 2020 році

Коригування формули нарахування субсидій відбудеться в травні 2020 року, починаючи з наступного неопалювального сезону, і торкнеться близько 150 тисяч домогосподарств.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Близько 150 тисяч домогосподарств, на яких буде мати вплив відповідне коригування формули з травня наступного року. Частина цих домогосподарств отримають збільшення відсотку платежу. Наприклад, якщо таке домогосподарство при доході в 5 тис. грн. на особу платило 20,5% (обов'язкового платежу за комунальні послуги — ред.), то вони будуть платити 26%. Якщо ми говоримо про домогосподарство, яке отримувало доходи на рівні 1600 грн на особу, то в поточному режимі вони платять 6,5%, що становить 103 грн. Після змін вони будуть платити 8,5% , що становитиме аж 138 грн. Ті домогосподаства, які мають менші доходів, більше захищені”, - сказав Музиченко.

За його словами, так зване збільшення обов’язкового платежу при отриманні субсидії торкнеться лише 4% отримувачів субсидій. Решта категорій отримувачів, які мають дохід на рівні прожиткового мінімуму, а таких 90%, не відчують змін.

“Основну критику чи основне непорозуміння, яке ми зараз бачимо в ЗМІ, викликала зміна, яка запроваджується з травня 2020 року — перегляд формули, за якою буде здійснюватися розрахунок житлової субсидії. ...Сьогодні переважна більшість отримувачів субсидій — це громадяни, які мають, умовно кажучи, доходи до 3 тис. грн, що становить трошки менше ніж, два прожиткових мінімуми, на особу. Це фактично 90% отримувачів субсидій", - наголосив урядовець.

За його словами, в минулий опалювальний період середній відсоток платежу для таких громадян становив менше 10%.

"Тобто при базовому співвідношенні, яке діє на сьогодні в формулі, це коли при доході в два прожиткових мінімуми домогосподарство сплачує 15%, в середньому в програмі наші сім’ї сплачують менше 10% . Я хочу звернути увагу на те, що середній відсоток обов’язкового платежу в 16% мали громадяни з доходом більше 2,5 прожиткових мінімуми на кожну особу в домогосподарстві, житлову субсидію в цьому випадку отримували лише 4% одержувачів. Тому, коли ми бачимо інформацію в ЗМІ стосовно того, що мільйон домогосподарств буде позбавлено права на субсидію і так далі, то ми чітко можемо сказати, що вплив відповідне рішення буде мати лише на оцю категорію населення”, - пояснив Музиченко.

Загалом, зазначив він, на наступний рік в проєкті бюджету на Програму субсидій закладено 47,6 млрд грн, що співставно з сумою на ці цілі на 2019 рік.

Крім того, за даними Мінсоцполітики в поточному опалювальному періоді право на субсидію матимуть близько 4 млн домогосподарств, що відповідає показникам минулого опалювального періоду.