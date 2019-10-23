Член ВРП “забув” у декларації суму на 100 прожиткових мінімумів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у декларації члена Вищої Ради Правосуддя Володимира Комкова.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"За результатами повної перевірки декларації за 2017 рік, поданої членом Вищої ради правосуддя Володимиром Комковим, Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на загальну суму понад 192 тис. гривень, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, і є ознакою правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Так, декларант недостовірно зазначив розмір отриманої за звітний період пенсії та дохід від надання майна в оренду, який відрізняється від достовірного на загальну суму понад 72 тис. гривень, а також зазначив недостовірні відомості про розмір свого фінансового зобов’язання на суму 126 900 гривень.

У НАЗК нагадали, що за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачена адміністративна відповідальність за частиною четвертою статті 172-6 КУпАП у вигляді накладення штрафу від однієї до двох з половиною тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.