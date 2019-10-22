Богдан та його заступники відтепер мають подавати е-декларації

Змінами до закону "Про запобігання корупції", які набрали чинності 18 жовтня, розширено коло суб’єктів декларування.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Відтепер до суб’єктів електронного декларування належать керівник Офісу Президента України, перший заступник та заступник керівника Офісу Президента України, помічники суддів, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені законом України "Про державну службу", крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, членами сім’ї суб’єкта декларування тепер обов’язково вважаються його діти до досягнення ними повноліття, незалежно від наявності сукупності таких ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків.

В агентстві також звертають увагу, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 закону “Про запобігання корупції”) набудуть чинності з 1 січня 2020 року.