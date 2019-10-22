Російські ЗМІ як джерело новин використовують 13% українців

Лише 13% українців використовують російські засоби масової інформації як джерело новин.

Про це свідчать результати соціологічного опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році", презентовані 22 жовтня в Укрінформі.

"Попри те, що особисто російськими ЗМІ користуються тільки 13% українців, в оточенні кожного третього респондента є ті, хто використовує російські медіа у якості джерела новин (30%)", - йдеться в дослідженні.

Так, серед причин відвідування російських медіа 35% опитаних назвали можливість отримати альтернативну точку зору, 22% вважають, що засоби масової інформації в Росії цікаво дивитися та читати, 21% використовують їх задля отримання новин російською мовою та 4% респондентів зазначили, що ЗМІ в РФ є правдивими і більш незалежними. Водночас 36% українців не змогли обґрунтувати своєї потреби в користуванні російськими медіа.

Дослідження проводила компанія InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні" за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Основна мета дослідження - вивчити звички українців, які стосуються споживання медіаконтенту, а також їхню довіру до ЗМІ, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні. Протягом червня-липня 2019 року представники InMind опитали 4056 респондентів із 12-ти областей. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.