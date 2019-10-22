Імена власників ЗМІ цікавлять 30% українців

Частка українців, яких при виборі засобів масової інформації цікавлять імена їхніх власників, становить 30%, що на 6% менше ніж у 2018 році.

Про це свідчать результати соціологічного опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2019 році", презентовані 22 жовтня в Укрінформі.

"Ми поцікавилися в українців, як вони ставляться до власників ЗМІ, тобто чи знають, кому належать українські медіа, яким вони надають перевагу. Ми не можемо сказати, що отримали дуже гарні результати. Думаю, з плином часу ці показники лише погіршуються. Раніше близько 40% українців (36% згідно з оприлюдненими даними опитування USAID-Internews — ред.) вважали ім'я власника ЗМІ важливою інформацією, то цього року ця цифра знизилася до 30%. І цей показник непоганий стосовно рівня медіаграмотності серед населення", — зазначила директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак.

Водночас дослідження засвідчує, що лише 16% респондентів обізнані щодо власників загальнонаціональних телеканалів, а при цьому 43% не володіють такого роду інформацією. Зокрема 40% опитаних українців правильно відповіли, що власником "1+1" є український олігарх Ігор Коломойський, 12% знають, що "Інтер" належить Дмитру Фірташу, та 25% — що власником ТРК "Україна" є Рінат Ахметов.

Дослідження проводила компанія InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні" за фінансової підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета дослідження — вивчити звички українців, які стосуються споживання медіа, а також їхню довіру до медіа, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні. Протягом червня-липня 2019 року представники InMind опитали 4056 респондентів із 12-ти областей. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.