Скалецька назвала здобутками МОЗ забезпечення ліками та покращення медпослуг

Головними здобутками нової команди Міністерства охорони здоров'я у перші 50 днів роботи очільниця відомства Зоряна Скалецька вважає забезпечення ліками, покращення медичних послуг та доступу до них.

Про це вона написала у Facebook.

"Перші 50 днів були не простими. Але в моєму пріоритеті та команди МОЗ – люди, заради яких ми працюємо. Забезпечення ліками, покращення медичних послуг та доступу до них - наші головні досягнення у ці перші 50", - зазначила вона.

Зокрема, говорячи про забезпечення ліками, міністр охорони здоров'я зауважила, що нині МОЗ разом із парламентом працює над збільшенням бюджету на зазначені цілі. Зокрема, у проєкті бюджету на 2020 рік видатки на закупівлю ліків збільшено на 3,6 млрд грн.

Крім того, за її словами, створено інструмент, який дозволить, уникнути завищення цін на лікарські засоби - Реєстр граничних гуртово-відпускних цін на деякі лікарські засоби.

"Задля боротьби з фальсифікованими ліками запровадили пілот з 2D-кодування на упаковках лікарських засобів. Тепер можемо відстежувати ліки від виробництва до аптеки", - написала Скалецька.

Вона наголосила, що вже затверджені документи з розподілу та постачання препаратів для лікування хворих на онкологію, онкогематологію, вірусних гепатитів B і С, орфанних метаболічних захворювань, легеневої артеріальної гіпертензії, і найближчим часом ліки будуть у лікарнях. Розроблена також Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я.

Стосовно покращення медпослуг і доступу до них, то, за словами Скалецької, МОЗ активно готується до запуску Програми медичних гарантій з 1 квітня 2020 року. "Бюджет програми - 72,1 млрд грн - забезпечить медичними послугами та ліками людей в екстрених випадках, на прийомі у сімейного лікаря, педіатра або терапевта (первинка), на рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги (вторинка-третинка), за необхідності паліативної медичної допомоги та реабілітації", - пояснила міністр.

Крім того, розпочато активний діалог із керівництвом областей і міст щодо впровадження рішень з трансформації системи охорони здоров’я. Такі зустрічі, за словами керівника МОЗ, відбуваються щомісяця.

Водночас, за її словами, розроблено методики моделювання мереж первинної та спеціалізованої медичної допомоги. Нині їх перевіряють на доступність і якість лікування. Завершено аналіз мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ). Регіони отримали відповідні рекомендації з розбудови найсильніших лікарень.

Скалецька також наголосила, що нині в Україні формується телемедична мережа, щоб у найвіддаленішому селі лікар міг проконсультувати людей. Наразі проводиться моніторинг телемедичних послуг у сільських місцевостях Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Харківської областях за чотирма нозологіями: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхіальна астма та дерматологічні захворювання. За даними МОЗ, станом на 10 жовтня загальна кількість телеконсультацій становила 3287.

"Це тільки початок. Сподіваюсь, що наступні 50 будуть ще продуктивнішими", - зазначила міністр охорони здоров'я.