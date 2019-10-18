"Євросолідарність" закидає телеканалу "1+1" використання методів пропаганди РФ

Політична партія "Європейська солідарність" звинувачує телеканал "1+1" у політичній заангажованості, порушенні стандартів свободи слова і використанні методів російської пропаганди.

Про це йдеться у заяві "ЄС" у Facebook у відповідь на оприлюднену в програмі "Право на владу" 17 жовтня інформацію про начебто низку відкритих справ проти експрезидента України Петра Порошенка, пов'язаних з "панамськими офшорами".

"Провладний телеканал 1+1 вкотре вдається до прийомів російської пропаганди, негідної для професійної вільної журналістики. Під час програми "Право на владу" ведуча Н.Мосейчук дозволила собі відверте оббріхування п’ятого президента України, заявляючи про нібито кримінальні правопорушення у зв’язку з міфічними "панамськими офшорами" Петра Порошенка. При цьому режисура програми передбачала, що ні сам Порошенко, ні його представники, ні його адвокати, які би могли відповісти на абсурдні звинувачення авторів телевізійного дійства, не мали бути присутніми на самій програмі", - йдеться у заяві.

У "Європейській солідарності" переконані, що такий сценарій програми, де опонент - в даному випадку представник партії "ЄС" - не мав бути присутній в ефірі і відповісти на звинувачення, заздалегідь спланований, оскільки канал "1+1" в останній момент скасував їх запрошення.

У "ЄС" наголосили, що ведучі телепрограми спеціально нав’язали суспільству неправдиву інформацію, яку, за даними партії, уже спростували як у самій партії, так і в правоохоронних органах Панами, які закрили "будь-які справи проти Порошенка".

"Відсутність збалансованої позиції та права на відповідь є прямим порушенням стандартів свободи слова та свідчить про цілковиту політичну заангажованість телеканалу, який не гребує методами авторитарної пропаганди у стилі російських "скабєєвських" шоу", - наголосили в "ЄС".

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня адвокат Порошенка Ілля Новіков розповів, що Панамська прокуратура закрила кримінальне провадження за заявою колишнього заступника глави АП Віктора Януковича Андрія Портнова щодо легалізації злочинних доходів компаніями, нібито пов'язаними з експрезидентом Порошенком.

Він додав, що за цією заявою були долучені до справи особисті покази Портнова. При цьому, зазначив Новіков, у заяві Портнова не було фактів, які б вказували на причетність компаній, пов'язаних з Порошенком, чи самого Порошенка до вчинення злочинів.