Активісти закликають уряд призначити мовного омбудсмена

Громадські активісти звернулися до уряду із закликом призначити уповноваженого із захисту державної мови.

Текст звернення опубліковано на Порталі мовної політики.

"Міністр культури, молоді та спорту і міністр юстиції до цього часу не внесли на розгляд Кабміну претендентів на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Кабінет міністрів не передбачив видатків на реалізацію закону не лише в змінах до бюджету на 2019 рік, але навіть і в поданому до Верховної Ради проєкті державного бюджету України на 2020 рік", - йдеться у зверненні.

Активісти також закликали представників уряду "перейти у реалізації положень Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної» від слів до конкретних справ" і дотримуватись календарного плану реалізації норм закону".

"Закликаємо Міністерство культури, молоді та спорту, інші органи виконавчої влади приділити належну увагу роз’ясненню та реалізації норм закону про державну мову, які вже набули чинності, а також завчасно готувати імплементацію норм, які набуватимуть чинності впродовж 2020 та наступних років", - йдеться у зверненні.

Активісти наголосили, що відповідно до пункту 8 розділу ІХ закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Кабінет міністрів був зобов’язаний до 16 жовтня 2019 року (протягом трьох місяців з дня набрання законом чинності) призначити уповноваженого із захисту державної мови, а ще раніше - внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на нинішній рік у частині забезпечення діяльності Національної комісії зі стандартів державної мови та уповноваженого із захисту державної мови.

Як повідомлялося,16 жовтня у Міністерстві культури, молоді та спорту (МКМС) заявили, що планують "найближчим часом" внести свою кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня. Він, зокрема, передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.

Так, уповноважений розглядатиме скарги та зможе штрафувати суб’єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

При цьому в прикінцевих і перехідних положеннях закону визначено, що Кабінет міністрів протягом одного місяця з дня набуття чинності законом зобов'язується внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на відповідний рік у частині фінансування забезпечення діяльності Нацкомісії та уповноваженого. Разом з тим уряд протягом трьох місяців від набрання законом чинності повинен був сформувати склад Нацкомісії та призначити уповноваженого.

Відповідно до "мовного" закону, уповноважений ВР з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі на посаду уповноваженого.

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Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови строком на п’ять років. Після закінчення цього строку повноваження уповноваженого припиняються з моменту прийняття відповідного рішення КМУ. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно.

На початку вересня Комісія від секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини обрала своїм кандидатом на посаду мовного омбудсмена Тараса Кременя.