МКМС скоро запропонує кандидата на посаду мовного омбудсмена

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) планує найближчим часом внести свою кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови, що передбачено законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це сказала заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк 16 жовтня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми справді працюємо на цим — ми знаємо, що термін сплив. І ми найближчим часом подамо свою кандидатуру. Міністерство юстиції, напевно, теж. Просто йдуть дуже інтенсивні консультації, розмови, обговорення. Ми постійно зустрічаємося з людьми, тому що хочемо, щоб цю посаду обійняла людина, до якої ані у суспільства, ані у представників влади не було питань, тобто була повна довіра професійна, моральна й репутаційна", - зазначила Подоляк.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 липня набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Він, зокрема, передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.

Так, уповноважений розглядатиме скарги та зможе штрафувати суб’єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

При цьому в прикінцевих і перехідних положеннях закону визначено, що Кабінет міністрів протягом одного місяця з дня набуття чинності законом зобов'язується внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на відповідний рік у частині фінансування забезпечення діяльності Нацкомісії та уповноваженого. Разом з тим уряд протягом трьох місяців від набрання законом чинності повинен був сформувати склад Нацкомісії та призначити уповноваженого.

Відповідно до "мовного" закону, уповноважений ВР з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі на посаду уповноваженого.

Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови строком на п’ять років. Після закінчення цього строку повноваження уповноваженого припиняються з моменту прийняття відповідного рішення КМУ. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно.

На початку вересня Комісія від секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини обрала своїм кандидатом на посаду мовного омбудсмена Тараса Кременя.