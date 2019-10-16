Княжицький закликає Кабмін забезпечити виконання закону про мову

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький закликав Кабінет міністрів забезпечити виконання положень закону "Про функціонування української мови як державної".

Про це він заявив під час виступу з трибуни парламенту в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, Кабінет міністрів, фактично, саботує впровадження закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ми звертаємося до Кабінету міністрів України з проханням виконувати закон. Сьогодні о 15 годині засідатиме бюджетний комітет. В проєкті бюджету, який було подано, не було жодного рядка про забезпечення функціонування цього закону", - сказав Княжицький.

Він зазначив, що відповідно до закону "Про функціонування української мови як державної", 16 жовтня - останній день, коли Кабінет міністрів повинен був сформувати склад Національної комісії зі стандартів державної мови, призначити уповноваженого із захисту державної мови, створити належні умови для функціонування нацкомісії зі стандартів державної мови та уповноваженого із захисту державної мови.

Для цього, за словами Княжицького, потрібно було запропонувати зміни до закону про бюджет на цей рік, або зробити перерозподіл коштів у межах чинного бюджету.

Від фракції "Європейська солідарність" та "Голос" Микола Княжицький звернувся до уряду з проханням зробити все, щоб закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" виконувався. Княжицький попросив представників бюджетного комітету, щоб поправки до бюджету-2020, які забезпечують виконання закону, були враховані.