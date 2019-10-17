Зеленський відвідав Музей окупації Латвії

Під час офіційного візиту до Риги Президент України Володимир Зеленський з дружиною, інші члени делегації відвідали Музей окупації Латвії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Екскурсію для гостей провів голова правління музею Вальтерс Ноллендорфс. Він розповів про періоди радянської та нацистської окупації, які супроводжувалися масовими репресіями.

Володимир Зеленський наголосив, як важливо зберігати пам’ять про тяжкі часи, про жертви народу, а також про його боротьбу за свободу.

Музей окупації Латвії засновано у 1993 році. Це приватний заклад, який пройшов державну акредитацію. Експозиція висвітлює період історії країни з 1940-го до 1991 року.

Як повідомлялося, 16 жовтня під час офіційного візиту до Латвії Володимир Зеленський зустрівся з президентом цієї країни Егілсом Левітсом, спікером Саейму Інарою Мурнієце, прем’єр-міністром Кріш’янісом Каріньшем.

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Президент України також поклав квіти до пам’ятника Шевченку та поспілкувався з представниками української громади Латвії.