Латвія прийме на реабілітацію звільнених українських моряків

Латвія планує прийняти на реабілітацію українських моряків, які потрапили у російський полон минулоріч наприкінці листопада й нещодавно повернулися до України.

Про це поінформував Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із президентом Латвії Егілсом Левітсом, повідомляє пресслужба глави Української держави.

«Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону», - сказав Зеленський.

Він також подякував латвійській стороні за сприяння у впровадженні європейських стандартів в Україні на основі Угоди про асоціацію з ЄС, а також за допомогу у реформуванні Збройних сил відповідно до стандартів НАТО.

«Ми поглиблюватимемо взаємодію у цих напрямах», - запевнив глава держави.

Водночас Президент Латвії підтвердив, що у Латвії проходитимуть лікування українські моряки, та заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з офіційним візитом у Латвії.

Крім зустрічі з Президентом Латвії Егілсом Левітсом, планується також зустріч глави держави зі спікером Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце та прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

У Ризі Президент також зустрінеться з представниками української громади в Латвії.