У Луцьку відкрили реабілітаційний центр для учасників бойових дій на сході України.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

“Ми відкриваємо реабілітаційний центр, у якому зможуть поправити своє здоров’я та пройти реабілітаційні процедури учасники бойових дій. Це - хлопці, які вийшли з війни, але на жаль, війна з яких не завжди просто так виходить. З цим процесом зіштовхуються усі учасники бойових дій, незалежно від того, де вони воювали”, - зазначив на відкритті виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт.

У Луцьку відкрили реабілітаційний центр для ветеранів війни

Заклад функціонуватиме при КП “Луцький центр первинної медичної допомоги”.

На спорудження медичного закладу витрачено близько 17 млн грн, з яких 5 млн — кошти міського бюджету. У Луцьку сподіваються, що, окрім міської влади, центр фінансово підтримуватимуть також Міністерство у справах ветеранів України та Національна служба здоров’я України.

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У центрі обладнано гідромасажні ванни та басейн для витяжки хребта, циркулярні душі, душ Шарко, денний стаціонар, кімнати для занять на тренажерах, які допоможуть реабілітуватися в разі порушення опорно-рухового апарату, соляну кімнату та фітобар.

За словами завідувача відділення - керівника центру реабілітації учасників бойових дій Юрія Дубини, щоб потрапити на реабілітацію в центр, хлопці повинні пред’явити посвідчення УБД. Учасники бойових дій з Луцька обслуговуються першочергово та безкоштовно. Інші — за гроші територіальних громад, де проживають, або за власний кошт.

Фото: Луцької міської ради.