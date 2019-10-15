У Луцьку відкрили реабілітаційний центр для ветеранів війни
Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
“Ми відкриваємо реабілітаційний центр, у якому зможуть поправити своє здоров’я та пройти реабілітаційні процедури учасники бойових дій. Це - хлопці, які вийшли з війни, але на жаль, війна з яких не завжди просто так виходить. З цим процесом зіштовхуються усі учасники бойових дій, незалежно від того, де вони воювали”, - зазначив на відкритті виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт.У Луцьку відкрили реабілітаційний центр для ветеранів війни
Заклад функціонуватиме при КП “Луцький центр первинної медичної допомоги”.
На спорудження медичного закладу витрачено близько 17 млн грн, з яких 5 млн — кошти міського бюджету. У Луцьку сподіваються, що, окрім міської влади, центр фінансово підтримуватимуть також Міністерство у справах ветеранів України та Національна служба здоров’я України.
У центрі обладнано гідромасажні ванни та басейн для витяжки хребта, циркулярні душі, душ Шарко, денний стаціонар, кімнати для занять на тренажерах, які допоможуть реабілітуватися в разі порушення опорно-рухового апарату, соляну кімнату та фітобар.
За словами завідувача відділення - керівника центру реабілітації учасників бойових дій Юрія Дубини, щоб потрапити на реабілітацію в центр, хлопці повинні пред’явити посвідчення УБД. Учасники бойових дій з Луцька обслуговуються першочергово та безкоштовно. Інші — за гроші територіальних громад, де проживають, або за власний кошт.
Фото: Луцької міської ради.