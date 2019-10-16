Касько розповів, як проходитиме прокурорський “екзамен”

Заяви на проходження процедури атестації станом на 15 жовтня подали понад 94% прокурорів з усієї України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив перший заступник генпрокурора Віталій Касько. “На даний момент (15 жовтня -ред.) майже 94,6% подали такі заяви по всій Україні”, - сказав він.

Касько розповів, що атестація прокурорів має розпочатися уже наступного тижня.

“Атестація прокурорів складається з декількох етапів. Перший – це перевірка професійних знань прокурорів. Це тестування протягом короткого періоду пройдуть прокурори всієї України за допомогою комп’ютерної техніки, воно розпочнеться вже наступного тижня. Є певний рівень прохідного балу, набравши який прокурор може пройти до наступного етапу. Він передбачає перевірку загальних знань”, - зазначив він.

Співбесіду, за його словами, до кінця року пройдуть прокурори, які претендують на посади в Офісі Генерального прокурора. Планується, що він запрацює з 1 січня і туди призначать переможців конкурсу.

“Співбесіди містять перевірку професійних здібностей і доброчесності прокурора. Ми запропонували громадським організаціям та всім громадянам направляти до комісій інформацію про наявність з цим проблем. Також ми уклали меморандум з НАБУ про перевірки прокурорів. Вони подаватимуть до комісій інформацію про наявність у прокурорів проблем з доброчесністю”, - розповів Касько.

За його словами, до комісії, яка проводитиме атестацію прокурорів, входитимуть представники прокуратури, міжнародних організацій, з якими співпрацює Україна, а також члени громадських організації, що займаються правовими питаннями і кримінальною юстицією.

“Генеральний прокурор буде визначати цих людей (представників прокуратури -ред.), і я думаю, що їх прізвища вас приємно здивують. Загалом комісії складатимуться з шести осіб, трьох делегує генпрокурор, інших — громадянське суспільство і міжнародні організації. Якщо якийсь кандидат не пройде співбесіду через критерій доброчесності, він не буде призначений в оновлену прокуратуру”, - повідомив посадовець. Водночас він висловив думку, що у суспільства буде високий рівень довіри до таких комісій.

Після реформування відомства основне навантаження ляже на плечі працівників місцевих прокуратур, які стануть окружними. Їх зарплати також мають вирости, обіцяє перший заступник генпрокурора.

“Ми хочемо припинити цю дивну практику, коли в Генеральній прокуратурі працює понад 2000 людей, а в регіонах не вистачає прокурорів для того, щоб здійснювати процесуальне керівництво”. - резюмував Касько.