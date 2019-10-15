Зеленський зустрівся з рідними воїнів, які загинули на Донбасі

Зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», спрямовані на підтримку членів родин загиблих учасників АТО/OOC мають бути підготовлені до 15 листопада.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з рідними загиблих воїнів, повідомляє пресслужба глави держави.

Окрім того, за його словами, законопроєкт щодо добровольців (проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників АТО) має бути розглянутий у Верховній Раді на наступному пленарному тижні.

«Під час зустрічі обговорили низку питань, які нині стоять перед учасниками бойових дій, їхніми рідними та близькими, родинами загиблих українських героїв. Зокрема, учасники обмінялися думками щодо змін до закону про статус ветеранів та їхні соціальні гарантії. Родичі військових звернулися до глави держави з проханням підтримати зміни до законодавства, що напрацьовані спільно з профільним міністерством, рідними загиблих воїнів, громадськими організаціями та активістами», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в зустрічі, яка відбулася в Кабміні після повернення Президента з робочої поїздки до Донецької області, також узяли участь глава уряду Олексій Гончарук і міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

Серед ініціатив, які озвучували присутні, зокрема, чітке формулювання поняття «члени сімей загиблих в АТО/ООС» та соціальні гарантії для них. Також обговорювалося питання матеріальної підтримки й допомоги дружинам, дітям і батькам загиблих воїнів.

Як зазначається, учасники зустрічі висловилися за необхідність достойного вшанування пам’яті загиблих воїнів та обговорили можливість відзначення наступного року на державному рівні 29 серпня Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Крім того, рідні загиблих героїв звернули увагу на те, що багато бійців мають відзнаки «Народний герой», і запропонували опрацювати питання відзначення цих військових державними нагородами, зокрема званням Герой України.

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Також присутні обговорили питання патріотичного виховання, реалізації різних проєктів патріотичного спрямування, виготовлення фільмів про героїв України.

Глава держави зазначив, що готовий підтримати ці ініціативи.

«Коли законопроєкт буде доопрацьований і переданий до Верховної Ради, я готовий надати йому статус невідкладного, щоб парламент мав змогу швидко його розглянути та ухвалити», – запевнив Президент.

Володимир Зеленський та Оксана Коляда також підтримали пропозицію створити при Міністерстві ветеранів Раду сімей загиблих військовослужбовців.

Фото: president.gov.ua