ВРП розгляне клопотання Генпрокуратури про тимчасове відсторонення двох суддів ОАСК

Вища рада правосуддя розгляне на засіданні клопотання заступника генерального прокурора Сергія Кізя про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка у зв’язку з притягненням їх до кримінальної відповідальності

Про це ідеться у проєкті порядку денного №63 засідання Вищої ради правосуддя на 20 серпня 2019 року, опублікованому на сайті ВРП.

“Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора Кізя Сергія Миколайовича про тимчасове відсторонення судді окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла Вячеславовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності”, - ідеться в порядку денному.

Згідно з проєктом порядку денного, аналогічні клопотання розглядатимуться і щодо тимчасового відсторонення судді ОАСК Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка.

Початок засідання о 10.00 годині.

Як повідомлялося, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в рамках розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Читайте також: До ВРП надійшли клопотання від ГПУ про тимчасове відсторонення суддів ОАСК

2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

14 серпня 2019 року у ВРП повідомили, що до них надійшли клопотання заступника генерального прокурора України про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду України Павла Вовка, Ігоря Погрібніченко та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка.