До ВРП надійшли клопотання від ГПУ про тимчасове відсторонення суддів ОАСК

До Вищої ради правосуддя надійшли клопотання заступника генерального прокурора України про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Окружного адміністративного суду України Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка.

Про це інформує пресцентр судової влади на сторінці у Facebook.

“До Вищої ради правосуддя надійшли клопотання заступника генерального прокурора про тимчасове відсторонення суддів окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, Ігоря Погрібніченко та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розгляд зазначених клопотань призначено на 20 серпня 2019 року, на 10:00 годину.

Також повідомляється, що проводитиметься онлайн-трансляція засідання ВРП.

У пресцентрі нагадують, що рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 8 квітня 2019 року суддю окружного адміністративного суду міста Києва Євгенія Аблова відсторонено від здійснення правосуддя.

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Як повідомлялося, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.