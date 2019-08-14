Суд поновив на посаді люстрованого у 2014 році заступника Генпрокурора

Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив поновити Миколу Голомшу на посаді першого заступника Генерального прокурора України.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши адміністративну справу за позовом Миколи Голомши до Генеральної прокуратури, ухвалив – визнати протиправним та скасувати наказ ГПУ про його звільнення з посади першого заступника Генерального прокурора України і ухвалив поновити Миколу Голомшу на посаді”, - ідеться в повідомленні.

На думку суду, при проведенні люстрації, а позивач був звільнений у зв’язку з ухваленням Закону України «Про очищення влади», має бути дотриманий індивідуальний характер такої відповідальності, тобто вина працівника має бути доведена в кожному конкретному випадку.

Також повідомляється, що відповідачем у справі, тобто Генеральною прокуратурою України, не було надано доказів належності позивача до кола осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини.

Так, суд вважає, що позивач не може бути притягнутий до відповідальності лише в силу одного факту зайняття ним посади, що не визнавалося правопорушенням на час її зайняття позивачем.

“Водночас, враховуючи те, що займана Миколою Голомшею посада у ГПУ не була політичною посадою, не доведено і правомірності застосування до позивача процедур, передбачених відповідним Законом, що у свою чергу зумовлює висновок про недоведеність правомірності прийняття оскаржуваного рішення з підстав, у ньому зазначених, що є достатньою і самостійною підставою для скасування рішення про звільнення”, - ідеться в повідомленні.

У суді інформують, що розгляд даної справи тривав з листопада 2014 року і пов'язаний, зокрема, з загальним навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ.

Також зазначають, що у квітні 2015 року судом було зупинено провадження у справі до вирішення Конституційним Судом України справи щодо конституційності окремих положень закону України «Про очищення влади», згідно з яким і був звільнений позивач.

Окрім того у суді повідомляють, що у 2018 році аби пришвидшити розгляд справ від осіб, які були звільнені у зв’язку з ухваленням закону України «Про очищення влади», суддею ОАСК було направлене подання до Верховного Суду щодо вирішення питання про відкриття провадження у зразковій адміністративній справі, однак, Верховний Суд відмовив у її відкритті.

На той момент, у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва перебувало понад 280 адміністративних позовів від осіб, які були звільнені у зв’язку з люстрацією, повідомляє пресслужба суду.

Як повідомлялося, у жовтні 2014 року тодішній генеральний прокурор Віталій Ярема звільнив Миколу Голомшу з посади першого заступника генпрокурора.

Згідно з наказом від 23 жовтня, Голомшу звільнено у зв'язку з припиненням трудового договору відповідно до п. 7-2 ст. 36 Кодексу законів про працю, тобто на підставі, передбаченій законом "Про очищення влади" (про люстрацію).