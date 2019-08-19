В ООН розповіли про прогрес Об’єднаного фонду гуманітарної допомоги Україні

ООН покладає значні надії на Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні, заснований на початку 2019 року.

Про це на брифінгу в ООН розповіла помічниця генерального секретаря з гуманітарних питань Урсула Мюллер, відповідаючи на запитання власного кореспондента Укрінформу.

«Ми відчували велику зацікавленість у створенні такого фонду, особливо від європейських держав-членів, які хотіли долучитися до його фінансування», - розповіла Мюллер.

Вона додала, що це вже вісімнадцятий Country-based Pooled Fund («Країновий об’єднаний фонд»).

«Ним керує гуманітарна координаторка. Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги ООН, вона наводила приклад цього фонду, аби привернути увагу до ситуації на сході Україні», - пояснила Мюллер.

Вона зауважила, що ООН доносить до загалу потреби людей на Донбасі.

«Ми покладаємо надії на цей фонд. Аби заснувати його та керувати ним, потрібно досягти певного рівня ресурсів», - підсумувала посадовиця ООН.

Укрінформ також звернувся по коментар до Постійного представництва України при ООН. Там повідомили, що фонд працює, і «як суто технічний інструмент дозволяє вирішувати першочергові завдання в рамках реалізації Плану гуманітарного реагування для України».

«На 2019 рік гуманітарні потреби на сході нашої держави оцінені в $161,7 млн. Станом на сьогодні, донорами виділено фінансування на $77,4 млн», - пояснив в ексклюзивному коментарі власкору Укрінформу речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Він додав, що із загальної суми виділених коштів $47,6 млн фінансується у межах плану, а решта - $29,8 млн - це допомога, яка надходить на схід України через міжнародні неурядові організації, зокрема Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

Таким чином, фонд за сім місяців 2019 року профінансований на 48% річних потреб, що є загалом непоганим показником у порівнянні з іншими об’єднаними країновими фондами.

Як повідомляв Укрінформ, 12 лютого 2019 року в ООН заснували Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні та закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти мешканцям Донбасу, які потерпають від збройного конфлікту.

Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) належить до так званих Country-based Pooled Funds ООН, які дозволяють донорам - урядам, міжнародним та неурядовим організаціям - направляти внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Таким чином кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів у зонах конфлікту швидко, скоординовано та цілеспрямовано.