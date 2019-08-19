В ООН закликають країни-донори збільшити підтримку цивільних на Донбасі

У Всесвітній день гуманітарної допомоги координаторка системи Організації Об'єднаних Націй в Україні Оснат Лубрані закликає країни-донори збільшити фінансову підтримку для мільйонів цивільних громадян на сході України.

Про це повідомили у Представництві ООН в Україні.

«Ми вдячні донорам за їхню підтримку нашої діяльності. Цього року понад 650 000 людей отримали допомогу та захист. Проте через нестачу коштів мільйони людей позбавлені вкрай необхідної допомоги», - сказала Лубрані, зазначивши, що поки що в цьому році мобілізовано менш ніж 30% фінансування, необхідного для гуманітарних заходів 2019 року.

За її словами, через брак коштів було припинено постачання води водовозами для близько 20 тисяч людей та надання продовольчої допомоги для майже 30 тисяч найбільш незахищених людей на Донбасі. “За останні два роки шість гуманітарних організацій змушені були зупинити свої програми через відсутність фінансування», - зазначила Лубрані. Наразі гуманітарні організації терміново потребують 52 мільйона доларів США, щоби задовольнити невідкладні потреби до кінця 2019 року. «Ми швидко наближаємось до зими, коли вразливість людей загострюється. Є певні гуманітарні потреби, які просто не можуть залишитися незадоволеними», - підкреслила Лубрані.

Вона наголосила, що за умови швидкої мобілізації фінансування тисячі дітей у понад 30 школах зможуть продовжити навчання в безпечному середовищі, більш ніж 25 тис. людей одержать необхідні продуктові набори та майже 30 тис. родин, які проживають у пошкоджених будинках, отримають вугілля та іншу підтримку для зимового періоду.

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Крім того, за її словами, якщо буде залучено кошти, тисячі сімей матимуть воду, та завдяки гуманітарним проєктам понад 80 000 людей одержать медичні послуги. «Саме у Всесвітній день гуманітарної допомоги варто нагадати сторонам конфлікту про необхідність робити все можливе для полегшення складної ситуації, у якій опинилося цивільне населення, шляхом покращення доступу до пенсій, сприяння свободі пересування та зменшення жертв серед цивільних громадян та пошкоджень важливої інфраструктури», — підсумувала Лубрані.

Як повідомлялося, Всесвітній день гуманітарної допомоги відзначають щороку 19 серпня. За даними ООН, у різних регіонах світу потерпають від гуманітарних криз 132 мільйонів людей.