США вкотре закликають Кремль припинити агресію проти України

США вкотре закликають Кремль припинити агресію проти України

Укрінформ
У Всесвітній день гуманітарної допомоги США вкотре закликали РФ негайно припинити агресію на Донбасі та в Криму.

Про це написало у Twitter Посольство Сполучених Штатів у Києві.

«Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, наші думки линуть до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, в тому числі на Донбасі та в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Генасамблея ООН шість років потому прийняла резолюцію, якою оголосила 19 серпня Всесвітнім днем гуманітарної допомоги. Відтоді щороку гуманітарна спільнота організовує глобальні кампанії, щоб відзначити цей день та забезпечити безпеку гуманітарних працівників і спасіння, добробут та повагу до власної гідності постраждалих внаслідок кризи людей.

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