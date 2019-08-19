США вкотре закликають Кремль припинити агресію проти України

У Всесвітній день гуманітарної допомоги США вкотре закликали РФ негайно припинити агресію на Донбасі та в Криму.

Про це написало у Twitter Посольство Сполучених Штатів у Києві.

«Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, наші думки линуть до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, в тому числі на Донбасі та в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію», - йдеться у повідомленні.

This World Humanitarian Day our thoughts are with the millions of civilians suffering because of conflict, including those in the Donbas and Crimea. The Kremlin controls the violence in eastern Ukraine, and must end its aggression immediately. #NotATarget — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 серпня 2019 р.

Як повідомлялося, Генасамблея ООН шість років потому прийняла резолюцію, якою оголосила 19 серпня Всесвітнім днем гуманітарної допомоги. Відтоді щороку гуманітарна спільнота організовує глобальні кампанії, щоб відзначити цей день та забезпечити безпеку гуманітарних працівників і спасіння, добробут та повагу до власної гідності постраждалих внаслідок кризи людей.